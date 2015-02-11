Ризик щодо аутизму у дітей можна виявити за рухами очей

У новому дослідженні вчені проаналізували рух очей 104 дітей у віці від 6 до 8 місяців з високим і низьким ризиком аутизму. Фахівці оцінювали, як часто діти рухали очима при вивченні нерухомого зображення, пише meddaily.ru.

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Вчені помітили, що зазвичай діти рухали очима приблизно два рази в секунду. А ось ті учасники дослідження, у яких пізніше виявили аутизм, рухали очима частіше (приблизно три рази в секунду). Тобто, вони вивчали зображення швидше, ніж їх однолітки. Дорослі з розладами аутистичного спектру іноді обробляють візуальну інформацію швидше, ніж інші люди. Ймовірно, це спостерігалося у дітей в дослідженні. Крім того, можливо, таким дітям необхідно більше стимуляції, і вони рухають очима частіше, щоб її отримати.

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Попередні дослідження показали, що при погляді на нове зображення або сцену у більшості дорослих настає фаза початкового сканування, яка характеризується частими рухами очей. Потім йде фаза менш частих рухів очей. Те ж саме відбувалося у дітей з низьким ризиком аутизму. У дітей з високим ризиком аутизму подібних коливань не відзначалося. Їхні рухи очей з плином часу залишалися частими. Дослідники сподіваються, що їх висновки допоможуть при ранній діагностиці аутизму.