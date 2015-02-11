Розвиток вікової деменції обумовлений генами

Це відкриття може подарувати нові ліки проти вікової деменції або методи, що запобігають її розвитку, пише meddaily.ru.

Отже, у деяких людей підвищений ризик недуг на зразок хвороби Альцгеймера саме через генетичні особливості. Фахівці спробували їх виявити, проаналізувавши дані ДНК 54000 людей у віці старше 45 років.

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Виявилося, в ДНК присутні невеликі сигнали, що виходять від чотирьох генетичних зон. І вони зв'язувалися з розумовими здібностями. В принципі, вчені знали, що цей аспект стосовно літніх людей носить спадковий характер. Але от які саме гени тут працюють, до недавнього часу не підозрювали.