Розвиток вікової деменції обумовлений генами
12:45, 11 лютого 2015Зарубіжні новини
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Група вчених Університету Едінбургу виявила гени, що відповідають за зміну роботи мозку у мірі старіння
Фахівці проаналізували дані ДНК 54000 людей, старше 45 років
Фото: newsru.co.il
Це відкриття може подарувати нові ліки проти вікової деменції або методи, що запобігають її розвитку, пише meddaily.ru.
Отже, у деяких людей підвищений ризик недуг на зразок хвороби Альцгеймера саме через генетичні особливості. Фахівці спробували їх виявити, проаналізувавши дані ДНК 54000 людей у віці старше 45 років.
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Виявилося, в ДНК присутні невеликі сигнали, що виходять від чотирьох генетичних зон. І вони зв'язувалися з розумовими здібностями. В принципі, вчені знали, що цей аспект стосовно літніх людей носить спадковий характер. Але от які саме гени тут працюють, до недавнього часу не підозрювали.
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