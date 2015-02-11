Запропоновано спосіб ранньої діагностики раку підшлункової залози

Однією з причин високої смертності є відсутність ефективних методів, що дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях, пише remedium.ru.

Група фахівців з Онкологічного центру Моффітта (Moffitt Cancer Center) під керівництвом доктора Дженніфер Пермут-Вей (Jennifer Permuth-Wey) вивчили діагностичне значення деяких молекул мікроРНК при внутрішньопротокових папілярно-муцинозних пухлинах. Такі пухлини являють собою новоутворення в підшлунковій залозі, які діагностуються за допомогою комп'ютерної томографії або інших методів візуалізації. Він може бути доброякісними (ставитися до низького ризику) і злоякісними (ставитися до високого ризику розвитку карциноми підшлункової залози), але визначити це без хірургічного втручання неможливо.

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Автори вивчили профіль експресії мікроРНК в повному геномі 28 хірургічно видалених внутрішньопротокових папілярно-муцинозних пухлин. Дев'ятнадцять з них за даними гістологічного дослідження належали до високого ризику, а дев'ять - до низького. Дослідники розглядали асоціацію між профілем експресії мікроРНК і різними клінічними та гістологічними характеристиками зразків і аналізували наявні дані про гени, на функціонування яких впливають мікроРНК.

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Автори виявили шість мікроРНК, які можна визначити як в пухлинних тканинах, так і в крові, наявність яких вказує на високий ризик злоякісних внутрішньопротокових папілярно-муцинозних пухлин.

Результати роботи дозволяють створити метод передопераційної оцінки ризику злоякісного захворювання і дають розуміння біології підшлункової залози.