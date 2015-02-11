Google надасть користувачам достовірну базу медичних знань

У найближчі дні пошукова система Google відкриє доступ до достовірної медичної інформації у рамках бази знань Knowledge Graph, повідомляється на сайті компанії, пише" Ремедіум.

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Співробітники Google з'ясували, що кожен двадцятий запит користувачів пов'язаний з медичною тематикою. Щоб спростити процес пошуку інформації по різних захворювань, в Google розробили базу знань, в яку увійшли описи симптомів різних захворювань і базова інформація. У деяких випадках опис захворювання буде супроводжуватися медичними ілюстраціями із спеціалізованої літератури.

Достовірність всієї відібраної інформації для проекту перевірялася командою лікарів з Google і Клініки Майо. Проте в Google підкреслили, що вивчення доступної медичної інформації не замінює консультації з медичним спеціалістом.