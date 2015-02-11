Дружба з сусідами допомагає пережити кризу

Багато людей під час кризи звертаються за підтримкою і допомогою до знайомих. Дослідники з Університету Арізони хотіли з'ясувати, чи допомагають відносини з сусідами впоратися з соціальними і екологічними кризами. Вчені зосередилися на періоді з 1200 до 1400 роки, пише meddaily.ru з посиланням на Prothom Alo.

У 1276-1299 роках в регіоні на південному заході США була сильна засуха. Дослідники проаналізували дані про артефакти з обсидіану і кераміки, зібрані Національним науковим фондом США. Якщо однакові види кераміки у схожих пропорціях знаходять у різних спільнотах, це означає, що спільноти взаємодіяли.

Вчені виявили: у період посухи відносини між багатьма групами стали тіснішими. Люди зверталися до своїх сусідів за підтримкою і різними ресурсами, наприклад, їжею та інформацією. В цілому громади з безліччю соціальних зв'язків витримували посуху довше і мігрували рідше громад, у яких було мало соціальних зв'язків.