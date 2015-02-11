Кокосова олія у поєднанні з фізичними вправами знижує артеріальний тиск

Дослідники з Федерального Університету Параїби перевіряли гіпотезу про те, що поєднання щоденного споживання кокосової олії і фізичних вправ відновлює барорефлекторну чутливість, що дозволяє тримати тиск в межах норми, і знижує окислювальний стрес у сироватці крові, серці та аорті. Вчені провели експерименти на щурах зі спонтанною гіпертензією, розповідає meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

За п'ять тижнів фізично активні щури, яким давали кокосову олію, набрали менше ваги порівняно з щурами, які вживали сольовий розчин і не піддавалися фізичним навантаженням. Як кокосова олія, так і фізичні вправи знижували кров'яний тиск. Але тільки поєднання кокосової олії і вправ допомагало знизити тиск до значень норми.