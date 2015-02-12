Солоні продукти можуть викликати рак шлунка - медики

09:14, 12 лютого 2015
Зарубіжні новини
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Згідно з поточними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, в день не варто споживати більше 5 грамів солі (менше чайної ложки)

Фото: УНИАН

Надмірне споживання солі може загрожувати не тільки високим тиском, захворюваннями серця, але і підвищеним ризиком раку шлунка. Відомо, що рак шлунка частіше всього викликає бактеріальна інфекція Helicobacter pylori (H. pylori). Вона провокує запалення в шлунку. З плином часу хронічне запалення переростає в рак, пише med2.ru.

Джон Атертон Бюро з проблем гастроенерології ЄС, який брав участь у дослідженні, не може сказати, чому сіль негативно відбивається на онкопрофиілі. Сіль сприяє росту і розмноженню H. pylori, одночасно роблячи бактерію більш токсичним для клітин шлунка.

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Згідно з поточними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, в день не варто споживати більше 5 грамів солі (менше чайної ложки). Але це непросте завдання, оскільки ми споживаємо сіль з готовими і обробленими продуктами.

Сіль міститься в хлібі, сирі, пластівцях. Більш того, не доведено, чи допоможе зниження споживання солі захиститися від раку шлунка. Але, за словами вчених, приклад Японії дає підстави вважати, що це дійсно так.

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