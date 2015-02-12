Дієтологи США пропонують боротися з епідемією ожиріння за допомогою перцю чилі

Дієтологи пропонують боротися з всесвітньою епідемією ожиріння вельми оригінальним способом, додаючи перець чилі або його екстракт у більшу частину страв, що сприятиме формуванню бурих жирових клітин, які споживають енергію, повідомляє прес-служба Біолого-фізіологічного товариства США, пише ria.ru.

За поточними даними ВООЗ, у світі, починаючи з 80-х років минулого століття, спостерігається глобальна епідемія ожиріння. У минулому році кожен третій житель земної кулі, в загальній складності 1,9 мільярда людей, страждав від зайвих кілограмів, приблизно 15% - від важких форм ожиріння. За даними організації, 47% хвороб, наприклад, серцево-судинні захворювання, діабет і рак, пов'язані з ожирінням.

Дана проблема, як зазначає дієтолог Баскаран Тиагараджан (Baskaran Tyagarajan) з університету штату Вайомінг у Ларамі (США), багато в чому виникла через те, що сьогодні споживається надмірно велика кількість висококалорійної жирною їжі. Як показує медична практика, переконати людину відмовитися від подібної їжі непросто, а часто просто неможливо, якщо вона працює в нічну зміну або на напруженій роботі.

"У нашому тілі є два типу жирових клітин - білі, в яких запасається енергія, і бурі, які спалюють її і перетворюють на тепло. Якщо ви їсте висококалорійну їжу і мало рухаєтеся, виникає дисбаланс у метаболізмі, який і призводить до ожиріння. Коли ми спробували знайти стратегію боротьби з зайвими кілограмами в нашій лабораторії, наші експерименти показали, що капсаїцин - пекуча речовина перцю - пригнічує ожиріння", - пояснив інший вчений з лабораторії Тиагараджана, Вівек Крішнан (Vivec Krishnan).

За словами вчених, навіть невелика частка капсаїцину в дієті мишей, що становить 0,01% від загальної маси їжі, робила їх фактично невразливими для дії зайвих калорій в жирній їжі. Цього не відбувалося в тих випадках, якщо в дієті відсутній капсаїцин, або якщо у ДНК мишей був відключений ген, який дозволяє організму сприймати молекули "пекучості".