У Західній Африці за тиждень 144 нових випадків зараження Еболою

У Західній Африці за тиждень зафіксовано 144 випадки зараження лихоманкою Ебола, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

«З 144 випадків - 65 зареєстровано в Гвінеї, 76 - в Сьєрра-Леоне, 3 - в Ліберії», - йдеться в повідомленні.

Всього з початку спалаху Еболи зареєстровано 22 894 випадки зараження, 9177 з яких виявилися смертельними.