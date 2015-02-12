Повністю відмовитися від шкідливих, але смачних продуктів важко. Тому вчені склали список шкідливих продуктів, які корисніші за інші, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Виявилося, в деяких шкідливих продуктах містяться антиоксиданти, корисні для серцево-судинної системи. Хоча зловживати ними все одно не варто.

До переліку потрапив попкорн, що відрізняється відносно низькою калорійністю і великим рівнем антиоксидантів. Батончики з темним шоколадом можуть робити позитивний ефект саме завдяки шоколаду, який благотворно впливає на серце (він знижує тиск). Якщо додати горіхи, то у продукту підвищиться рівень клітковини. З цієї ж причини краще вибирати батончики з темного шоколаду. Фахівці, щоправда, рекомендують споживати приблизно 100 грамів шоколаду в день.

Крекери - прекрасна закуска, якщо вони виготовлені з цільнозерновий борошна. Їх конкурент - запечений снек (альтернатива картоплі-фрі). Оброблений сир також потрапив у поле зору вчених. Лінолева кислота міститься в багатьох м'ясних, молочних продуктах і сирі. Дана кислота має протиракові і антиоксидантні властивості. Примітно: у плавленому сирі більше цієї кислоти, ніж у звичайному сирі.

Одна пінта темного пива настільки ж добре покращує кровотік, що невелика доза аспірину. Це знижує ризик утворення тромбів і серцевих нападів.