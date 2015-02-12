Короткий сон вдень компенсує наслідки безсонної ночі - дослідження

Вчені з'ясували, що короткий денний відпочинок після важкої безсонної ночі допоможе привести в норму гормональний фон організму і значно поліпшити самопочуття людини. Стаття про дослідження була опублікована в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, повідомляє Газета.ру.

Вчені провели експерименти на 11 добровольцях. Після нічного сну, обмеженого двома годинами, у випробуваних спостерігалося збільшення рівня норадреналіну в крові (приблизно в 2,5 рази), а також підвищення рівня інтерлейкіну-6. Норадреналін виробляється організмом в стресових ситуаціях, при шоку, крововтратах, опіках, нервовому перенапруженні. Інтерлейкін-6 стимулює імунну відповідь, мобілізує енергію, яка призводить до підвищення температури тіла.

Дві півгодинні перерви на сон після такої ночі повертали всі показники організму в норму. Дослідники стверджують, що результати їх роботи слід взяти на замітку всім страждаючим від недосипу людям.