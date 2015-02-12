У терапії артеріальної гіпертензії важливі своєчасні зміни

Як виявилося, затримка з додаванням ще одного препарату або зі збільшенням дози антигіпертензивних засобів може підвищувати ризик серцево-судинних ускладнень і смерті.

Автори проаналізували дані 88756 дорослих з національної бази медичних записів у Сполученому Королівстві (the UK's Health Improvement Network database), пише Ремедіум. В якості стратегії лікування гіпертензії автори оцінювали поріг інтенсифікації лікування, рівень систолічного тиску, після якого збільшувалася доза антигіпертензивного препарату або додавався ще один, і час від досягнення порогу до зміни схеми лікування.

Протягом періоду спостереження, медіана якого склала трохи більше трьох років, 9985 (11,3%) учасників перенесли гостре серцево-судинне подія або померли. Не було виявлено ніякого впливу порогу інтенсифікації лікування на результати, якщо поріг знаходився в межах 130-150 мм рт.ст. При цьому практика зміни схеми терапії тільки при перевищенні систолічного артеріального тиску до 150 мм рт.ст. була пов'язана зі збільшенням ризику серцево-судинних ускладнень і смерті (відношення шансів 1,21 95% довірчий інтервал 1,13-1,30). Чим довше час від виявлення підвищеного артеріального тиску до зміни лікування, тим більше ризик несприятливих результатів.

Дані результати додатково підкреслюють необхідність своєчасних змін в терапії артеріальної гіпертензії при виникненні необхідності.