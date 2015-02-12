Ризик смерті від куріння вищий, ніж передбачалося раніше - дослідження

В даний час лікарі пов'язують з курінням розвиток 21 захворювання, серед яких діабет, 12 видів раку і 6 форм серцево-судинних захворювань. Можливо, нова робота буде сприяти розширенню цього списку, пише Ремедіум, посилаючись на Reuters.

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Вчені вивчили медичні дані п'яти когортних досліджень, які об'єднали понад 421 тис. чоловіків і 532 тис. жінок у віці від 55 років. Всі добровольці спостерігалися з 2000 по 2011 рік. За цей час було зафіксовано 181,3 тис. летальних випадків, в тому числі 16,4 тис. серед курців. Автори роботи зазначили, що 17% смертей серед курців були викликані захворюваннями, які сучасна медицина не пов'язує з наслідками тютюнопаління.

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Подальші дослідження дозволили визначити, що куріння в два рази підвищує ризик смерті в результаті ниркової недостатності і різних захворювань дихальних шляхів. У шість разів збільшується вірогідність летального результату через ішемію шлунково-кишкового тракту. У порівнянні з пацієнтами, які не курять, у курців в 2,3 рази зростає ризик смерті в результаті інфекційних захворювань і в 3,1 рази від цирозу печінки.

Вчені також відзначають, що у жінок, які страждають шкідливою звичкою, на 30% частіше діагностується рак молочної залози. У чоловіків-курців на 40% частіше виявляються злоякісні пухлини простати.

«Те, що куріння вбиває, не стало для нас несподіванкою. Ми знаємо про це вже багато років. Однак вкрай важливо, щоб люди усвідомили всі негативний вплив тютюнопаління на показники смертності. Боротьба з курінням повинна стати національним пріоритетом», - заявив один з авторів роботи Ерік Джейкобс (Eric Jacobs).