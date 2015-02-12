Нестача вітаміну D у дитинстві пов'язана з розвитком атеросклерозу у дорослому віці

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Автори роботи вивчили медичні карти понад 2 тис. учасників дослідження серцево-судинних ризиків серед молодих фінів (Cardiovascular Risk in Young Finns Study) віком 3-18 років. Повторне обстеження добровольці пройшли у віці 30-45 років. Зокрема у пацієнтів вимірювалася товщина комплексу інтима-медіа сонних артерій - ранній маркер атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

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Виявилося, що пацієнти, у яких в дитячому і підлітковому віці фіксувалися низькі рівні вітаміну D в крові, частіше страждають атеросклерозом, ніж добровольці з нормальним рівнем вітаміну. Так, до групи ризику щодо атеросклерозу було віднесено 21,9% учасників з першої групи і 12,7% волонтерів з другої.

Вчені вказують на необхідність проведення додаткових досліджень зв'язку вітаміну D і подальшого розвитку атеросклерозу.