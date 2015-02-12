Клінічні дослідження не підтвердили нейропротекторних властивостей магнезії

Введення сультфата магнію в перші дві години після перших проявів захворювання і подальша продовжена інфузія були безпечні, але не чинили впливу на неврологічний дефіцит через три місяці після інсульту, підкреслюють автори, пише remedium.ru.

В роботу були включені 1700 пацієнтів (857 розподілені в групи лікування і 843 - в групу плацебо). Середній вік склав 69 років, 42,6% учасників були жіночої статі. Для дослідження підходили пацієнти з підозрою на інсульт. Протягом 2 годин від початку захворювання на догоспітальному етапі їм внутрішньовенно вводили навантажувальну дозу сульфатів магнію або плацебо, а після прибуття в стаціонар тривала підтримуюча інфузія протягом доби. Основним оцінюваним результатом були неврологічні порушення через 90 днів після інсульту, які вимірювали за модифікованою шкалою Ренкіна (від 0 до 6 балів, чим більше, тим більш виражені).

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З включених пацієнтів у 73,3% діагноз ішемічного інсульту підтвердився в стаціонарі, у 22,8% було внутрішньочерепний крововилив, а 3,9%-яке інше захворювання зі схожими проявами. Медіана часу від перших симптомів до початку лікування становила 45 хвилин. Середній бал за модифікованою шкалою Ренкіна через 90 днів після початку захворювання становив 2,7 в обох групах, відмінностей між групою лікування і групою плацебо виявлено не було. Аналогічно, обидві групи були порівнянні за частотою летальних випадків і серйозних небажаних явищ.

Автори дійшли висновку про відсутність клінічно значимого нейропротекторного ефекту сульфату магнію при інсульті.