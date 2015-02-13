Ознаки, які виявляють людину з маніакальним синдромом

Маніакальний синдром є частиною біполярного афективного розладу. До його симптомів відносяться відчуття ейфорії, гіперактивність і зниження потреби у сні. Люди з маніакальним синдромом бувають злими, агресивними і іноді страждають від галюцинацій і марення, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Марихуана - один з наркотиків, найбільш широко використовуваних особами молодше 18 років. Фахівці з Університету Уорвік намагалися з'ясувати, чи призводить вживання канабісу до виникнення симптомів і епізодів манії у тих, хто страждає від біполярного розладу. Крім того, вони хотіли дізнатися, чи може марихуана стати причиною появи симптомів манії у людей без біполярного розладу.

Вчені проаналізували дані досліджень, в яких вивчався вплив вживання канабісу на людей. Вони знайшли в літературі згадування про 2391 людину, яка мала симптоми манії. Вживання канабісу збігалося з симптомами манії або передувало їм. Також дослідники виявили зв'язок між марихуаною і першою появою симптомів манії. Фахівці додають, що вживання канабісу може посилювати симптоми манії у людей, які страждають від біполярного розладу.