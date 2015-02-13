Ртуть у морепродуктах провокує розвиток аутоімунних захворювань

Аутоімунні захворювання, до яких відносяться запалення кишечника, вовчак, синдром Шегрена, ревматоїдний артрит і розсіяний склероз, є однією з десяти провідних причин смерті серед жінок. При таких захворюваннях імунна система організму помилково починає атакувати здорові клітини, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники з Мічиганського університету проаналізували дані жінок у віці від 16 до 49 років, які брали участь у Національному дослідженні здоров'я і харчування в 1999-2004 роках. Дослідники помітили, що вплив ртуті з морепродуктів збільшував ризик аутоімунних захворювань, особливо серед жінок дітородного віку.

Сильний вплив ртуті пов'язаний з великою кількістю аутоантитіл - маркерів аутоімунних захворювань. За словами фахівців, найбільше ртуті у таких рибах, як риба-меч, королівська макрель і кафельник, а менше всього - в креветках, консервованому тунці і лососевих. Вчені відзначають: в морепродуктах багато поживних речовин, тому не варто зовсім від них відмовлятися. Жінкам просто потрібно стежити за тим, яку рибу вони їдять.