Стрес може прискорити процес розвитку діабету

Доказом цього стали результати досліджень, для участі в яких були запрошені 50 осіб, пише megamedportal.ru.

В рамках досліджень фахівці встановили, що причиною розвитку цукрового діабету є постійні стреси. Вчені простежили за поведінкою і способом життя 50 добровольців протягом 11 років. Згідно з отриманими даними, майже у половини людей, що систематично піддавалися всіляким психологічним навантаженням, ризик виникнення діабету зростав практично на 50%. У деяких випробовуваних були виявлені симптоми діабету другого типу.

Вчені відзначають, що при постійних психологічних стресах організм людини починає виробляти менше інсуліну. А при відсутності саме цієї речовини цукор, що надходить в організм, перестає засвоюватися, що в результаті і призводить до розвитку діабету.

Крім цього, при постійних стресах людський організм починає виробляти кортизол, який блокує роботу інсуліну, у великих кількостях. Незважаючи на ці дані, люди з діагнозом діабет є більш чутливими до різних психологічних подразників.