"Пори року" Вівальді зміцнюють пам'ять людини

До такого висновку прийшли дослідники з університету італійського міста Кьєті, пише bt-women.com.ua.

Вони відкрили так званий «ефект Вівальді», довівши, що регулярне прослуховування його знаменитого симфонічного твору «Пори року» покращує властивості пам'яті у людей.

24 добровольці повинні були запам'ятати ряд чисел, розташованих у певному порядку. Група пацієнтів, які багато годин слухали музику Антоніо Вівальді, впоралася з цим завданням набагато краще за своїх конкурентів.

Цей феномен певною мірою пояснюється підвищеною увагою та напруженням учасників експерименту, але класична музика, безперечно, стимулює короткострокове розширення фізіологічних можливостей людського мозку, вважають вчені.

Науці вже відомий «ефект Моцарта», коли маленькі діти слухають музику великого австрійського композитора, і швидше розвиваються в інтелектуальному відношенні.