Лікувальні властивості волоських горіхів

Вони довели, що корисні речовини, що містяться в таких горіхах, надають значного зміцнюючого ефекту на організм у стресових ситуаціях.

За словами вчених, горіхи, що містять поліненасичені жири, вкрай позитивно впливають на артеріальний тиск, причому як у стані спокою, так і хвилювання. Спочатку у своїй роботі вони задалися метою перевірити, наскільки ефективні в плані зміцнення судинної системи кислоти омега-3, що містяться у волоських горіхах і льняній олії. Раніше стверджувалося, що їхня користь безсумнівна.

В результаті було встановлено, що показники середнього діастолічного тиску (формується за рахунок скорочення периферичних артерій, якими кров надходить до органів і тканин), - були значно краще в групі досліджуваних, де вживалася олія волоського горіха і самі горіхи. Зокрема, ці показники були нижче, ніж у решти.

Зазначимо, що підвищений діастолічний тиск є досить неприємним симптомом.

У разі стресової ситуації це може свідчити про ймовірні проблеми з серцем, мозком. Високі показники діастолічного тиску можуть передбачати серцевий напад або інсульт. За словами авторів дослідження, вживання волоських горіхів робить організм більш стійким до впливу стресу, зміцнюючи його судинну систему.