Лікувальні властивості волоських горіхів

12:45, 13 лютого 2015
Зарубіжні новини
537

Дослідники з державного університету Пенн, США, настійливо рекомендують вживати в їжу волоські горіхи людям, які відчувають сильні психологічні навантаження і нервове напруження

ampodemoda.com

Вони довели, що корисні речовини, що містяться в таких горіхах, надають значного зміцнюючого ефекту на організм у стресових ситуаціях.

За словами вчених, горіхи, що містять поліненасичені жири, вкрай позитивно впливають на артеріальний тиск, причому як у стані спокою, так і хвилювання. Спочатку у своїй роботі вони задалися метою перевірити, наскільки ефективні в плані зміцнення судинної системи кислоти омега-3, що містяться у волоських горіхах і льняній олії. Раніше стверджувалося, що їхня користь безсумнівна.

В результаті було встановлено, що показники середнього діастолічного тиску (формується за рахунок скорочення периферичних артерій, якими кров надходить до органів і тканин), - були значно краще в групі досліджуваних, де вживалася олія волоського горіха і самі горіхи. Зокрема, ці показники були нижче, ніж у решти.

Зазначимо, що підвищений діастолічний тиск є досить неприємним симптомом.

У разі стресової ситуації це може свідчити про ймовірні проблеми з серцем, мозком. Високі показники діастолічного тиску можуть передбачати серцевий напад або інсульт. За словами авторів дослідження, вживання волоських горіхів робить організм більш стійким до впливу стресу, зміцнюючи його судинну систему.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter