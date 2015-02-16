Зникли 14 млн доларів, виділені на боротьбу з Еболою
09:51, 16 лютого 2015Зарубіжні новини
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У заяві генерального аудитора говориться, що міністерство охорони здоров'я і національний центр з протидії Еболі проявили повну зневагу до закону
Сьєрра-Леоне: гроші на боротьбу з Еболою могли вкрасти / REUTERS
У Сьєрра-Леоне розгорається скандал у зв'язку з пропажею 14 млн доларів, виділених урядом на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола. Про це повідомляє ВВС.
У заяві генерального аудитора говориться, що міністерство охорони здоров'я і національний центр з протидії Еболі проявили повну зневагу до закону.
Ці установи, говориться в заяві, не представили жодних документів, які підтверджують укладання контрактів на покупку машин швидкої допомоги та будівництво центру допомоги хворим.
У доповіді аудитора відзначається також, що посадові особи в поліції і депутати парламенту отримували незаконні виплати. Уряд поки ніяк не відреагувало на цю доповідь.
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