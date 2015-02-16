Вчені встановили: селфі допомагають стати впевненішими в собі

В опитуванні взяли участь 2000 людей у віці від 18 до 24 років. Дослідники стверджують: селфі (фотографії самого себе) - це не ознака егоцентризму. Такі фото розвивають особистість молодих людей, а також підвищують їхню самооцінку і впевненість у собі, пише meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Як чоловіки, так і жінки вважали очі найбільш яскравою рисою. Особливої чарівності обличчю на фотографії, на думку респондентів, надавала посмішка. Найбільш небажаною рисою виявилося ожиріння. Даний факт фахівці пов'язують з популярністю в соціальних мережах "белфі" (фотографій сідниць) і селфі з тренажерного залу.

Крім того, вчені з'ясували: опитаним у віці від 25 до 34 років подобалося їхнє тіло. Найбільше власне тіло влаштовувало людей у віці 29 років. А ось інше дослідження, проведене Американською академією лицьової пластичної та реконструктивної хірургії, показало, що селфі змушують людей робити пластичні операції. Багато готові були піти на операцію заради того, щоб добре виглядати в соціальних мережах.