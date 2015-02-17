Зловживання знеболюючими препаратами призводить до депресії - вчені

У попередніх дослідженнях вчені вже пов'язували опіоїдні анальгетики з депресією. Нове дослідження, проведене в Університеті Сент-Луїса, показало: чим частіше людина приймає знеболюючі засоби на основі опіоїдів, тим вищий у неї ризик розвитку депресії, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Вчені проаналізували дані 355 пацієнтів, що страждали від хронічного болю в попереку. Учасники розповіли, приміром, про те, як довго вони жили з такою проблемою. Фахівці з'ясували: депресія частіше виникала у пацієнтів, які найбільш часто вдавалися до використання опіоїдних анальгетиків.

Дослідники припускають, що ризик депресії може збільшувати і щоденна доза подібних знеболюючих засобів, та їх тривалий прийом. Своєчасне втручання допоможе знизити ризик депресії у пацієнтів, яким необхідне тривале лікування опіоїдними препаратами.