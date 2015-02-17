У Великій Британії майже втричі зросла кількість дітей, які страждають на целіакію

У роботі проведено аналіз британської національної бази медичних записів, пише Ремедіум. У дослідження включалися діти від народження до 18 років, зареєстровані у лікарів загальної практики з 1993 по 2012 рік. З понад 2 млн дитини за цей період целіакія була діагностована у 1247, що відповідає 1 нового випадку на 10 тисяч дітей на рік.

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Частота целіакії серед дівчаток була на 53% вищою порівняно з хлопчиками. З 1993 по 2012 роки частота діагностованої целіакії серед хлопчиків зросла на 39% і збільшилася вдвічі серед дівчаток.

У той час як кількість нових випадків серед немовлят і дітей ясельного віку є досить стабільною, захворюваність дітей старше двох років збільшилася майже в три рази. Частота виявлення целіакії у дітей в 2008-2012 роках була на 75% вище, ніж у 1993-1997 роках.