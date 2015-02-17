Шведські вчені запропонували новий метод лікування хвороби Альцгеймера

Результати їх роботи опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia, пише remedium.ru.

При хворобі Альцгеймера настає атрофія базальних ядер переднього мозку, що призводить до недостатності холінергічної системи, задіяної у процесах пам'яті. Раніше було встановлено, що недостатність холінергічної системи пов'язана зі зниженням активності нервового фактора росту - білка NGF, необхідного для росту та розвитку нервових клітин. Також при хворобі Альцгеймера відзначається скорочення активності ферменту ацетилхолинтрансферази, яка також грає важливу роль в роботі холінергічної системи.

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Для поповнення необхідного рівня нервового фактора росту вчені запропонували імплантувати в базальні відділи переднього мозку пацієнтів інкапсульовані секретуючі NGF клітини (EC-NGF).

У рамках даного дослідження спостереження після установки клітинних імплантатів тривало протягом 12 місяців. Для контролю ефективності методу, вчені вимірювали рівень ацетилхолинтрансферази і нервового фактора росту.

Результати роботи показали, що підвищення рівня цих двох ферментів безпосередньо пов'язане з активністю холінергічної системи і мозковим метаболізмом. Більш того, вчені заявили, що після впровадження імплантатів у пацієнтів сповільнився процес погіршення когнітивних функцій.

Автори роботи підкреслюють, що необхідно проведення додаткових більш масштабних досліджень безпеки та ефективності нового методу терапії хвороби Альцгеймера.