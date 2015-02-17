Чим корисна кокосова олія

Якщо приймати його паралельно з фізичними вправами, можна істотно знизити артеріальний тиск, пише Здоров'я .

Бразильські вчені виявили, що кокосова олія знижує артеріальний тиск і захищає клітини від окисного стресу. Правда, якщо приймати цей продукт, не змінюючи способу життя, серйозних змін на краще не відбудеться.

Олія допомагала піддослідним щщурам повернутися до нормальних значень артеріального тиску, тільки якщо вони кожен день деякий час бігали в колесі. Вправи і дієта окремо були менш ефективні, хоча допомагали помітно знизити вагу всього за 5 днів.

Наступний етап досліджень повинен показати, чи має сенс використовувати інгредієнти кокосової олії в антигіпертензивних ліках для людей.