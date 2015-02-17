На Кубі виявленo новий штам ВІЛ-інфекції

На Кубі виявили новий штам вірусу імунодефіциту. Пацієнти, уражені новим штамом, хворіють на СНІД протягом трьох років, а не 6 років, як при зараженні іншими штамами ВІЛ-інфекції, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на National Monitor.

Вчені вважають, що при такому швидкому розвитку хвороби пацієнти можуть виявитися вже дуже хворі, ще не усвідомивши, що заразилися.

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Новий штам турбує не тільки кубинські влади, але і лікарів на півдні Флориди, які побоюються того, що поширення нового штаму може перейти в епідемію.

На даний момент існує понад 60 штамів ВІЛ-інфекції. При цьому пацієнти хворіють на СНІД протягом від шести до десяти років після зараження вірусом.