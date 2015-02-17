Медитація допомагає зберегти мозок молодим

Медитація допомагає зберегти обсяг сірої речовини мозку, в якому містяться нейрони. До такого висновку прийшли дослідники з медичної школи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, які вивчали зв'язок між віком і сірою речовиною у двох групах людей, пише v-shoke.com.

Вчені порівняли мозок 50 осіб, які медитували протягом багатьох років, і 50 осіб, які ніколи цим не займалися. Втрата сірої речовини з віком спостерігалась в обох групах, але в меншій мірі у любителів медитувати.

Якщо більшість попередніх досліджень акцентувало увагу на виявленні причин нейродегенерації, то автори нового дослідження прагнули знайти спосіб покращити розумове здоров'я.

Кожна група складалася з 28 чоловіків і 22 жінок у віці від 24 до 77 років. Ті, хто займався медитацією, робили це регулярно протягом 4-46 років (середній стаж: 20 років). Магнітно-резонансна томографія показала, що у тих, хто медитував, обсяг сірої речовини виявився більшим. Експерти були здивовані різницею.

Регулярні заняття медитацією також зменшують симптоми посттравматичних стресових порушень. Було помічено, що медитація може включати і вимикати функції деяких генів, пов'язаних зі стресом та імунною системою. Сучасні технології дозволяють в деталях розглянути фізіологічні зміни в мозку в результаті впливу психічних вправ.