Мозок реагує на форму житлового приміщення

Фахівці з'ясували, що навколишнє середовище, зокрема форма приміщення, в якому живе жива істота, має суттєвий вплив на головний мозок. Дослідження вчених, присвячене цій темі, було опубліковане в журналі Nature, пише supreme2.ru.

Біологи вивчили нейрони координатної сітки (grid-нейрони) щурів, які жили в клітинах різної форми: круглої, квадратної, трикутної, шестикутної. Grid-нейрони допомагають тваринам і людині орієнтуватися в навколишньому просторі. Особливістю цих нейронів є те, що вони мають організовані в гексагональну сітку ділянки збудження. Дистанція від однієї ділянки до порушення інших однакова, шість сусідніх ділянок завжди знаходяться під кутом 60 градусів.

Проте вчені встановили, що це не завжди так. Форма кліток, в яких жили щури, мала прямий вплив на форму сіток ділянок збудження, «ламаючи» їх правильну структуру.

Фахівці збираються переглянути математичні моделі, що описують поведінку нейронів координатної сітки, і з'ясувати, як зміна форми сітки впливає на здатність організму орієнтуватися в просторі.