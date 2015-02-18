Інфантильність корисна для мозку - неврологи

12:04, 18 лютого 2015
Зарубіжні новини
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"Дорослі діти" - люди, що живуть з батьками і особливо не обтяжені зобов'язаннями, знаходяться у вкрай вигідному становищі

Если человек может себе позволить прожить несколько лет без забот, то это повысит эффективность работы его мозга / Фото: pravotnosheniya.info

Як показало дослідження, якщо людина може собі дозволити прожити кілька років без турбот, то це підвищить ефективність роботи її мозку, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

За словами експертів, тривалий підлітковий період дозволяє мозку краще розвинутися. Зараз батьки занадто довго опікують своїх дітей, так і не давши їм вирости. І це не так уже й погано, адже мозок зможе краще спеціалізуватися і вийти на новий рівень розвитку. Це підтверджують і дослідження неврологів.

У підлітковому періоді мозок починає відкидати непотрібне. У результаті виходить ефективно працююча система.

Ще одне відкриття: хоча підлітки здатні приймати важкі рішення, з точки зору неврології, ризик перекриває все. Тому вони чують попередження про небезпеку, але все одно здійснюють ризиковані вчинки. Це біологічна неминучість, властива всім підліткам.

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