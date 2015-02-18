Кортикостероїди ефективні при терапії пневмонії

Про це свідчать результати дослідження, проведеного в іспанських медичних установах.

Незважаючи на антибіотикотерапію смертність від пневмонії в розвинених країнах залишається на високому рівні - стандартна схема лікування не допомагає 10-20% пацієнтів. У свою чергу терапевтичні невдачі призводять до розвитку надмірної запальної відповіді і серйозних ускладнень.

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У дослідженні взяли участь 120 пацієнтів, що поступили в стаціонар з високим рівнем С-реактивного білка (понад 150 мг/л), що вказувало на підвищену активність імунопатологічного процесу. Половині хворих проводилися внутрішньовенні ін'єкції метилпреднізолону, а друга частина пацієнтів отримувала плацебо. Терапія тривала 5 днів.

Як свідчать результати досліджень, тільки у 13% пацієнтів, які отримували метилпреднізолон розвивалися серйозні ускладнення, тоді як в контрольній групі цей показник склав 31%. Летальність у першій групі була на рівні 10%, а у другій - 15%.

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Відомо, що кортикостероїди здатні знижувати запальну відповідь, пригнічуючи міграції B-клітин і взаємодії Т - і B-лімфоцитів, а також гальмуючи вивільнення лімфокінів і продукції імуноглобулінів. Однак досі не було отримано достовірних даних про ефективність застосування метилпреднізолону в терапії пневмонії.