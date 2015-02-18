Очні краплі замінять наноплівки

У новому дослідженні на гризунах, проведеному вченими з Техасу, США, застосування офтальмологічних наноплівок показало високу ефективність при меншій кратності прийому.

«Нанопластина» (nanowafer) була вдвічі ефективнішщю порівняно з очними краплями при лікуванні корнеальної неоваскуляризації у мишей в моделі опіку рогівки, пише remedium.ru. Результати дослідження були опубліковані у ACS Nano - журналі Американського хімічного товариства.

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Нова лікарська форма складається з чотирьох водорозчинних полімерів, їх суміш висушується на матриці, що моделює мікрорезервуари, наповнені лікарським засобом. Він поступово вивільняється при розчиненні плівки, а це забезпечує постійну присутність препарату на поверхні рогівки, що свідчить про його більшу біодоступність.

Для лікування опікових ушкоджень, які індукують неоваскуляризацію рогівки, у мишей мікрорезервуари наноплівок були наповнені акситинибом. Плівки наносилися щодня один раз на день протягом 10 днів. У другій групі тварин 0,1% розчин акситиніба застосовувався у вигляді очних крапель двічі на добу, тварини контрольної групи не отримували лікування. Вивчення структури рогівки за допомогою флуоресцентного мікроскопа через 10 днів показало ефективність одноразового прийому препарату у вигляді наноплівки щодо пригнічення неоваскуляризації і прискорення загоєння дефектів рогівки.