Запальні процеси пов'язали з розвитком інсулінорезистентності

Результати роботи були опубліковані в журналі Cell, пише Ремедіум.

При розвитку цукрового діабету типу 2 та інсулінорезистентності велике значення має процес пригнічення глюкози інсуліном. Раніше вважалося, що інсулін діє безпосередньо на клітини печінки і знижує вироблення глюкози гепатоцитами, але в останні роки з'явилися нові дані, які вказують на можливі мішені терапії цукрового діабету 2 типу.

В даній роботі була висловлена гіпотеза, що інсулін пригнічує вироблення глюкози за рахунок інгібування процесів розщеплення жирів, що в свою чергу знижує рівень коензиму КоА, який є ключовою молекулою у регулюванні синтезу глюкози з амінокислот і лактату.