Запальні процеси пов'язали з розвитком інсулінорезистентності
10:28, 18 лютого 2015Зарубіжні новини
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Вченими з Єльського університету (Yale University) було проведено дослідження, результати якого допоможуть зрозуміти механізм, що порушує вироблення глюкози в печінці, і причини, що призводять до розвитку інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу
Результати роботи були опубліковані в журналі Cell, пише Ремедіум.
При розвитку цукрового діабету типу 2 та інсулінорезистентності велике значення має процес пригнічення глюкози інсуліном. Раніше вважалося, що інсулін діє безпосередньо на клітини печінки і знижує вироблення глюкози гепатоцитами, але в останні роки з'явилися нові дані, які вказують на можливі мішені терапії цукрового діабету 2 типу.
В даній роботі була висловлена гіпотеза, що інсулін пригнічує вироблення глюкози за рахунок інгібування процесів розщеплення жирів, що в свою чергу знижує рівень коензиму КоА, який є ключовою молекулою у регулюванні синтезу глюкози з амінокислот і лактату.
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