Паста підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Національний онкологічний інститут в Мілані провів дослідження продуктів харчування. Виявилося, макаронні вироби небезпечні для жіночого здоров'я, оскільки вони підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Це довели спостереження за 47000 чоловіками і жінками, пише meddaily.ru з посиланням на "Вік".

Повідомляється, що в рамках дослідження добровольці дотримувалися однакового раціону. У нього входили білий хліб і макаронні вироби. У результаті жінки дуже поправилися, а чоловіки майже не набрали вагу. Що стосується ризику серцево-судинних захворювань, то у жінок, порівняно з чоловіками, ймовірність появи недуг зросла вдвічі. Суть в тому, що макаронні вироби швидко засвоюються, порушуючи баланс цукру. Це небезпечно для серця. Плюс, відбувається активація згубних процесів за рахунок вироблення естрогену.

В першу чергу, вчені радять утриматися від макаронів вищого сорту з рафінованого білого борошна. А от макарони з твердих сортів пшениці, навпаки, корисні. У них вищий вміст клітковини, яка гарантує ситість. Людина з'їдає менше і організм активніше спалює калорії. Плюс, в макаронах є триптофан. Це амінокислота, що перетворюється в тілі в серотонін і поліпшує настрій. В теорії макаронні вироби знижують ризик депресії.