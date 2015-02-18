Музика захистить від ослаблення пам'яті

Як повідомляє zdravoe.com з посиланням на The Journal of Neuroscience, отримані дані також підкреслюють важливість викладання музики в школах і в реабілітаційних програмах для літніх людей.

Серед різних когнітивних функцій, які можуть зменшуватися з віком, є можливість зрозуміти мову. Цікаво, що ця трудність може прогресувати на тлі відсутності будь-яких проблем зі слухом. Ранні дослідження виявили, що центральна слухова система головного мозку, яка дає нам можливість аналізувати послідовність і визначити акустичні особливості мови - послаблюється в літньому віці.

Згідно з новим дослідженням учених з Rotman Research Institute (RRI) і Baycrest Health Sciences, літні люди, які мали музичну освіту в молодості, на 20% швидше визначали звуки мови, ніж їх однолітки без музичного минулого. За результатами тестів ідентифікації мовлення, така ж перевага спостерігається у молодих людей з музичною освітою.

«Заняття музикою і вокалом - цікава форма тренування когнітивних функцій мозку, і зараз ми маємо надійний доказ пластичності мозку в результаті музичного навчання», - резюмував в прес-релізі доцент з університету Мемфіса Гевін Бидельман.