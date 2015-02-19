Тяжкість інсульту пов'язана з дефіцитом вітаміну D

Робота була проведена співробітниками Медичної школи Массачусетського університету в Вустері, пише Ремедіум.

У більш ранніх популяційних дослідженнях виявлявся зв'язок між розвитком інсульту та дефіцитом вітаміну D. Рівень вітаміну D впливає на такі фактори ризику інсульту, як артеріальна гіпертензія і цукровий діабет, які можуть сприяти виникненню захворювання або збільшити його вагу.

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В даному дослідженні ретроспективно були розглянуті пацієнти, що перенесли інсульт з січня 2013 року по січень 2014. У всіх 96 хворих на гострий ішемічний інсульт був підтверджений за допомогою МРТ. Медіана віку склала 73 року, 45% учасників були жіночої статі. Рівень вітаміну D оцінювався протягом 12 місяців після інсульту.

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За результатами дослідження виявилося, що у пацієнтів з низьким рівнем вітаміну D об'єм інфаркту був в два рази більше порівняно з хворими, у яких не було дефіциту вітаміну D (17 мл порівняно з 8 мл).