При гострому ішемічному інсульті ефективне ендоваскулярне втручання

Підсумки роботи підтвердили ефективність тромбектомії в поєднанні з тромболізисом при лікуванні ішемічного інсульту, пише remedium.ru. Після стандартного лікування здатність до самообслуговування та самостійного проживання зберегли 40% пацієнтів, а з хворих, кому проводилася тромбектомія, - 71%.

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В більш ранніх роботах по оцінці ефективності тромбектомії у хворих інсультом отримані неоднозначні результати. В даному дослідженні, організованому Королівським госпіталем в Мельбурні (Royal Melbourne Hospital), для відбору пацієнтів використовувалися більш точні методи візуалізації, ніж зазвичай, і застосовувалося одне з нещодавно створених пристроїв для тромбектомії.

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При включенні в дослідження пацієнти з ішемічним інсультом отримували протягом 4,5 годин від початку захворювання альтеплазу в дозі 0,9 мг на кілограм маси тіла, потім вони випадковим чином розподілялися або в групу ендоваскулярного втручання, в якій проводилася тромбектомія, або в групу контролю. В обох групах введення тромболітичного препарату було тривалим. Для включення в дослідження у хворих повинна була спостерігатися оклюзія середньої мозкової або внутрішньої сонної артерії, на комп'ютерній томографії - виявлятися вогнища пошкодженої тканини головного мозку, які могли б відновитися, а ішемічне ядро не повинно було перевищувати в обсязі 70 мл. Оцінювалася наявність реперфузії через добу після початку захворювання, ранній неврологічний результат (на третій день) і функціональний результат через 90 днів.