Голодування пригнічує процеси запалення в організмі

10:44, 19 лютого 2015
Зарубіжні новини
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Сполуки, які утворюються в організмі під час дієти та голодування, здатні блокувати частину імунної системи, пов'язану з низкою запальних захворювань, таких як атеросклероз, хвороба Альцгеймера і діабет 2 типу

Це з'ясували вчені з Медичної школи Єльського університету, пише meddaily.ru.

Фахівці проводили експерименти на мишах та імунних клітинах людини. Вони хотіли з'ясувати, як макрофаги (імунні клітини) реагують на кетонові тіла. Дослідження показало: з'єднання β-гідроксибутират (BHB) пригнічує активність NLRP3, основного компонента складного комплексу білків, відомих як інфламмасоми.

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Інфламмасоми призводять до запуску запальної реакції при контакті клітини з мікроорганізмами. Саме вони стоять за виникненням запалення при багатьох аутозапальних захворюваннях. За словами вчених, метаболіт BHB виробляється при голодуванні, фізичних вправах високої інтенсивності та низьковуглеводній кетогенній дієті.

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