Голодування пригнічує процеси запалення в організмі

Це з'ясували вчені з Медичної школи Єльського університету, пише meddaily.ru.

Фахівці проводили експерименти на мишах та імунних клітинах людини. Вони хотіли з'ясувати, як макрофаги (імунні клітини) реагують на кетонові тіла. Дослідження показало: з'єднання β-гідроксибутират (BHB) пригнічує активність NLRP3, основного компонента складного комплексу білків, відомих як інфламмасоми.

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Інфламмасоми призводять до запуску запальної реакції при контакті клітини з мікроорганізмами. Саме вони стоять за виникненням запалення при багатьох аутозапальних захворюваннях. За словами вчених, метаболіт BHB виробляється при голодуванні, фізичних вправах високої інтенсивності та низьковуглеводній кетогенній дієті.