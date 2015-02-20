Залежність від телефону - ознака емоційної нестабільності

У дослідженні вчених з Університету Бейлор взяли участь 346 чоловіків і жінок у віці від 19 до 24 років. Середній вік добровольців становив 21 рік. Учасники заповнили докладні опитувальники, призначені для оцінки ступеня залежності від мобільного телефону і особистісних якостей, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідження показало: людям, які не можуть жити без телефонів, притаманні різка зміна настрою та імпульсивна поведінка. Вчені виявили зв'язок між залежністю від телефону і емоційною нестабільністю, а також нездатністю зосередитися на поставленій задачі.

Залежність від електронних пристроїв зустрічалася серед екстравертів частіше, ніж серед інтровертів. На думку дослідників, люди, у яких часто змінюється настрій, намагаються за допомогою постійної перевірки пошти або відправлення повідомлень стабілізувати свій емоційний стан.

В іншому своєму дослідженні фахівці встановили, що студенти приділяють мобільним телефонам занадто багато часу. 60% учасників дослідження хвилювалися, коли мобільний зникав з поля їхнього зору. Деякі витрачали на мобільні телефони по десять годин у день.