На боротьбу із забутими тропічними хворобами необхідно $34 млрд - ВООЗ

Як йдеться у доповіді організації, в цю суму не входить вартість наданих безкоштовно ліків та інших внесків у натуральній формі, пише remedium.ru.

Забуті тропічні хвороби - це в основному інфекційні захворювання, поширені серед найбіднішого населення країн з тропічним кліматом. Серед таких захворювань лихоманка денге, лепра, хвороба Шагаса, лейшманіоз.

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Фахівці ВООЗ мають намір до 2017 року забезпечити профілактичними засобами 1,5 млрд осібі збільшити доступність лікування забутих тропічних хвороб.

«Розширення інвестицій національними урядами може сприяти полегшенню людських страждань, більш рівномірному розподілу економічних досягнень та звільнення багатьох людей з довготривалої бідності», - заявила Генеральний директор ВООЗ д-р Маргарет Чен.

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В організації підкреслюють, що внаслідок кліматичних змін, швидкої урбанізації й міграції населення, захворювання, що передаються комахами, поширюються на нові території. Однією з таких хвороб є денге - в даний час вона виявлена більш ніж у 150 країнах.

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«Деякі забуті тропічні хвороби вже не є строго тропічними. Потенційне поширення є ще одним вагомим аргументом для обгрунтування необхідності інвестицій при нарощуванні зусиль у галузі наукових досліджень і розробок з метою встановити контроль над усіма цими хворобами і ліквідувати якомога більше хвороб і якомога швидше», - заявив д-р Дірк Енгельс (Dirk Engels), директор Департаменту ВООЗ з боротьби з забутими тропічними хворобами.