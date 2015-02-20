Вчені закликають вжити додаткових заходів по боротьбі з дитячим ожирінням

На думку вчених, урядам необхідно прийняти нові заходи по боротьбі із захворюванням і заборонити комерційним організаціям рекламувати їжу та напої, споживання яких може призвести до ожиріння у дітей, пише remedium.ru.

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Особливе занепокоєння вчених викликає високий рівень повних дітей у деяких державах, наприклад у США і Великій Британії. Так, у Великій Британії одна третина 10-11 літніх і 20% дітей у віці 4-5 років страждають надмірною вагою і ожирінням, пише The Guardian.

За підрахунками дослідників, сучасні юні американці важать приблизно на 5 кг більше, ніж діти такого ж віку 30 років тому. Також було обчислено, що зараз діти споживають на 200 ккал в день більше, ніж в 70-х роках.

Автори робіт впевнені, що однією з причин поширення ожиріння серед дитячого населення є маркетингова діяльність продуктових компаній, спрямована на формування певних смакових переваг серед дітей. На думку вчених, лояльність до певних марок «сміттєвої» їжі, сформована в ранньому віці, може зберегтися на все життя.