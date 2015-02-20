ВООЗ схвалила тест для виявлення вірусу Еболи за 15 хвилин

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила новий діагностичний тест на виявлення вірусу Еболи, який займає всього 15 хвилин, передає BBC.

Тест менш точний, ніж колишній, визнають у ВООЗ, але зате не треба чекати від 12 до 24 годин, як раніше.

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Крім того, для його проведення не потрібна електрика, а значить, його можна проводити в польових умовах.

Дотепер від лихоманки Ебола в Західній Африці померло більше дев'яти тисяч осіб.