ВООЗ схвалила тест для виявлення вірусу Еболи за 15 хвилин

16:02, 20 лютого 2015
Зарубіжні новини
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Для проведення тесту не потрібна електрика, тож його можна проводити у польових умовах

REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила новий діагностичний тест на виявлення вірусу Еболи, який займає всього 15 хвилин, передає BBC.

Тест менш точний, ніж колишній, визнають у ВООЗ, але зате не треба чекати від 12 до 24 годин, як раніше.

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Крім того, для його проведення не потрібна електрика, а значить, його можна проводити в польових умовах.

Дотепер від лихоманки Ебола в Західній Африці померло більше дев'яти тисяч осіб.

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