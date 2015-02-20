Причини розвитку ДЦП можуть бути спадковими

У новій роботі Дослідницької групи щодо спільного вивчення церебрального паралічу (Australian Collaborative Cerebral Palsy Research Group) було виявлено, що принаймні 14% випадків ДЦП пов'язані з генетичними порушеннями, а не 1-2% за більш ранніми даними. Результати дослідження були опубліковані в журналі Molecular Psychiatry.

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У даній роботі було проведено секвенування 183 хворих на церебральний параліч, їх обох батьків (98 випадків) або одного з них (67 випадків), пише remedium.ru. У 18 пацієнтів не було доступно зразків ДНК батьків. З трійок (пацієнт і його батьки) було виділено 43 випадки (44%), у яких певні варіанти структури білків виявлялися de novo у людини з ДЦП. Всього було виявлено 61 такий варіант. Зміни структури білків оцінювалися за їх можливого впливу на функцію і враховувалося, чи не трапилися мутації в генах, які залучені до захворювання, подібного щодо клінічної картини до ДЦП.