Раціон, багатий клітковиною, допомагає скинути вагу

Згідно зі статистикою, близько 25% дорослих людей страждають від метаболічного синдрому, в тому числі, таких симптомів, як високий рівень цукру в крові, низький рівень "корисного" холестерину і високий рівень тригліцеридів. Все це збільшує ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань. У новому дослідженні, проведеному вченими з Медичної школи Університету Массачусетсу, взяли участь 240 осіб, що страждали від ожиріння та метаболічного синдрому, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Добровольців розділили на дві групи. Перша група дотримувалася дієти Американської кардіологічної асоціації. Такі учасники їли рибу два рази на тиждень, багато фруктів, овочів, цільних злаків, клітковини і пісного м'яса. Вони обмежили споживання цукру, натрію, алкоголю, насичених жирів, транс-жирів і холестерину. Інша група повинна була, їсти, як мінімум, 30 грамів клітковини на день. Американська кардіологічна асоціація рекомендує дорослим споживати від 25 до 30 грамів клітковини на день. Проте середньостатистичний американець з'їдає лише 15 грамів.

У ході дослідження в учасників з обох груп знизилися вага і артеріальний тиск. Добровольці, які споживали багато клітковини, втратили приблизно на 0,5 кг менше, ніж ті, хто дотримувався дієти Американської кардіологічної асоціації. Учасники з першої групи скинули 2,2 кілограма, а добровольці з другої - 2,7 кілограма. За словами вчених, клітковина замінює в раціоні нездорову їжу, і завдяки цьому вага знижується. Дослідники прийшли до висновку, що споживання клітковини майже так само ефективно, як сувора дієта.