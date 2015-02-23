Брак сну може призвести до діабету

У дослідженні фахівців з Чиказького університету взяли участь 19 здорових чоловіків у віці від 18 до 30 років. Дослідники з'ясували: якщо протягом трьох ночей спати тільки по 4 години, рівень жирних кислот у крові з 4 до 9 ранку залишається підвищеним. У нормі рівень жирних кислот вночі підвищується, досягає піку, а потім знижується, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Недосипання збільшувало рівень жирних кислот приблизно на 15-30%. Підвищення рівня жирних кислот (приблизно в 4-6 ранку) корелювало зі зростанням стійкості до інсуліну - ознакою переддіабету. Такий негативний ефект від нестачі сну зберігався близько п'яти годин. За словами фахівців, недосипання порушує процес вироблення гормону росту і змінює рівень норадреналіну. Ймовірно, через це підвищується рівень жирних кислот.

Так, нестача сну порушує ліпідний обмін і негативно впливає на здатність організму регулювати рівень цукру в крові. Вперше вчені заговорили про зв'язки між недосипанням, стійкістю до інсуліну й діабетом 2 типу 15 років тому. Результати нового дослідження дозволяють краще зрозуміти природу даного взаємозв'язку. Підвищення якості сну допоможе запобігти розвитку діабету і ожиріння.