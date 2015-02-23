Склянка води змусить мозок працювати швидше
12:18, 23 лютого 2015Зарубіжні новини
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У добровольців, які не відчували спраги, була відзначена однакова швидкість реакції при вживанні води, так і без неї
Якщо ви довго не можете впоратися з завданням, склянка води зможе вам в цьому допомогти /
Фото: informvest.com
Якщо ви довго не можете впоратися з завданням, склянка води зможе вам в цьому допомогти.
Даний спосіб особливо ефективний, якщо людина відчуває сильну спрагу, повідомляється в статті, сповіщає toneto.net.
Експеримент, в якому взяли участь 34 чоловіків і жінок, провели вчені Університету Східного Лондона.
Добровольці проходили кілька тестів на інтелект два рази на день - після сніданку, що складався тільки з брикетованого зернового концентрату і після вживання брикетованого зернового концентрату, який учасникам було запропоновано запити пляшкою води.
У добровольців, які не відчували спраги, була відзначена однакова швидкість реакції при вживанні води, так і без неї.
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