Склянка води змусить мозок працювати швидше

Якщо ви довго не можете впоратися з завданням, склянка води зможе вам в цьому допомогти.

Даний спосіб особливо ефективний, якщо людина відчуває сильну спрагу, повідомляється в статті, сповіщає toneto.net.

Експеримент, в якому взяли участь 34 чоловіків і жінок, провели вчені Університету Східного Лондона.

Добровольці проходили кілька тестів на інтелект два рази на день - після сніданку, що складався тільки з брикетованого зернового концентрату і після вживання брикетованого зернового концентрату, який учасникам було запропоновано запити пляшкою води.

У добровольців, які не відчували спраги, була відзначена однакова швидкість реакції при вживанні води, так і без неї.