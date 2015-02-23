Стрес впливає на процеси поділу клітин

Можливо, це є однією з причин старіння, пише Здоров'я.

В нормальних умовах кровотворні стовбурові клітини знаходяться в стані спокою. Вони не діляться і не стають зрілими клітинами крові. Проте в моменти, коли організм відчуває сильний стрес (наприклад, загострення хронічної інфекції або втрату крові), стовбурові клітини крові екстрено мобілізуються і в дуже короткий час їх ДНК активується і ділиться. Це призводить до того, що в ДНК накопичуються пошкодження. У статті, опублікованій в журналі Nature, автори припускають, що саме стан спокою стовбурових клітин захищає організм від старіння.

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Свою гіпотезу вчені вирішили протестувати на мишах з рідкісним генетичним дефектом-анемією Фанконі. Анемія Фанконі спостерігається у тих, чиї клітини зі складністю виправляють помилки в ДНК, що виникають при поділі. Хворі на анемію схильні до лейкемії, і їх старіння відбувається швидше, ніж у здорових представників того ж виду. У мишей, яких піддали хронічній вірусній інфекції, всі наявні стовбурові клітини крові дозрівали, а нових кровотворних стовбурових клітин не утворювалося. В результаті цього переставав працювати червоний кістковий мозок, і життя гризунів опинялася під загрозою.

Дослідники сподіваються, що отримані результати можна буде застосувати до медичної практики і допомогти людям із захворюваннями крові.