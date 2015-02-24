Люди з низьким IQ схильні до зловживання алкоголем

Вчені виявили прямий зв'язок між рівнем IQ людини і її схильністю до вживання алкоголю. Зі звітом про роботу вчених можна ознайомитися в журналі Alcoholism: Clinical & Experimental Research, повідомляє invivio.net.

Фахівці проаналізували дані про 49 321 чоловіка, народжених у Швеції з 1949 по 1951 роки і зарахованих на військову службу у 1969-1971 роках. Перед тим, як піти в армію, шведи проходили тести на визначення коефіцієнта інтелекту IQ, а в їх медичних картах вказувалася вживана в тиждень кількість алкоголю (міліграми на тиждень). Більше того, вчені мали інформацію про соціально-економічний стан сім'ї військовослужбовця, а також про те, чи був схильний до вживання спиртного його батько.

Результати роботи дослідників виявили прямий взаємозв'язок між рівнем IQ і схильністю людини до вживання алкогольних напоїв. Люди з високим коефіцієнтом інтелекту воліли вести здоровий спосіб життя, а ті, чий IQ був нижчий середнього, частіше ставали жертвами алкогольної залежності. Вчені сподіваються, що отримані ними висновки допоможуть у подальшому вивченні причин виникнення алкогольної залежності.