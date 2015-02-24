Горіхи підвищують розумову активність
09:38, 24 лютого 2015Зарубіжні новини
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Всього 13 г волоських горіхів в день покращують пам'ять і інші розумові здібності в будь-якому віці
Можна стимулювати роботу мозку за допомогою волоських горіхів / Фото: ampodemoda.com
Коли складно сконцентруватися на роботі чи навчанні, необов'язково пити каву або енергетики - можна стимулювати роботу мозку за допомогою волоських горіхів.
Дослідження, проведене Університетом Каліфорнії, показало, що лише 13 г волоських горіхів в день покращують пам'ять і інші розумові здібності в будь-якому віці. Вчені досліджували добровольців у віці від 20 до 90 років і виявили, що при регулярному вживанні горіхів прискорюється реакція, підвищується увага до деталей, поліпшуються здібності в вирішенні математичних завдань. На думку вчених, ця властивість горіхів пояснюється високим вмістом омега-3 жирних кислот, які живлять клітини мозку, передає agronews.ua з посиланням на Кедем.
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