Як золото впливає на здоров'я

Чи задумувались ви, як золото впливає на стан здоров'я? Що краще - золото чи срібло? Канадські вчені зайнялися дослідженням цього питання і прийшли до висновку, що золото може призводити о депресії, пише jenskiy-sayt.com.

При контакті зі шкірою золото негативно впливає на роботу нервової системи, також сповільнюється обмін речовин, погіршується настрій, виникає відчуття тривоги. Людині з нестійкою психікою загрожує депресія.

А ще золото протипоказане епілептикам. Блиск і мерехтіння ювелірних прикрас може навіть викликати у них напад.

Зовсім відмовлятися від носіння золотих прикрас науковці не радять, але рекомендують, як мінімум, знімати їх на ніч. Також можна замінити золото сріблом, яке позитивно діє на роботу нервової системи і навіть знижує артеріальний тиск.